Путин пропустит игру сборных России и Чехии по хоккею

Президент России Владимир Путин, скорее всего, не сможет посмотреть хоккейный поединок России и Чехии из-за плотного рабочего графика. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 18 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Пескова, у главы государства запланировано совещание с военными и еще одно мероприятие. «Он работает в это время. Но, естественно, мы будем рассказывать ему о том, какой счет, что происходит будем рассказывать ему о том, какой счет, что происходит»», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Вечером 18 мая сборная России в 1/4 финала ЧМ-2017 сыграет с командой Чехии. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.