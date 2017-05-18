В Мали исламисты забили камнями неженатую пару

В одном из населенных пунктов малийской провинции Кидаль исламисты казнили неженатую пару, забив мужчину и женщину камнями. Об этом сообщает The Independent.

По словам одного из очевидцев, боевики одного из отрядов группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), согнали местных жителей на площадь, чтобы провести показательную экзекуцию нарушителей «исламских законов».

«Исламисты закопали в двух ямах мужчину и женщину, которые проживали в гражданском браке. Четверо боевиков кидали в них камни, пока они не умерли», — рассказал свидетель.

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Издание напоминает, что это первый подтвержденный случай подобной расправы в Мали, начиная с 2012 года. Тогда побиванию камнями подверглась пара, у которой родились дети вне признаваемого исламистами брака.

18 января на военной базе в городе Гао на севере Мали произошел теракт. На территорию лагеря, пробив ограждение, въехал заминированный автомобиль, в котором находились террористы-смертники, совершившие самоподрыв. Погибли 77 человек, 115 получили ранения. По данным Le Figaro, ответственность за нападение взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка «Аль-Мурабитун».

Гражданская война в Мали началась в 2012 году. В ней участвовали племенные ополчения туарегов, исламисты, отряды вооруженной оппозиции и подразделения правительственных войск. В 2013 году в страну были введены французские войска, которым удалось стабилизировать ситуацию и отбить у мятежников ранее захваченные ими ключевые города.