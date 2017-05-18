По ошибке отпущенного из тюрьмы американца снова освободили и тут же задержали

Американского заключенного, которого в 2008 году по ошибке отпустили из тюрьмы и вернули за решетку лишь спустя шесть лет, снова задержали на следующий день после постановления суда о повторном освобождении. Об этом сообщает CNN.

Во вторник, 16 мая, суд постановил освободить жителя Колорадо Рене Лима-Марина (Rene Lima-Marin), с 2000 года отбывавшего наказание за участие в ограблениях двух видеомагазинов.

Он был приговорен к тюремному заключению на 98 лет по обвинению в похищениях людей, незаконном проникновении в помещение, вооруженном грабеже и применении смертельного оружия в преступных целях.

Судья счел, что заключенный доказал, что исправился, когда в первый раз оказался на свободе в 2008 году. Из-за ошибки в документах в тюрьме считали, что срок Лимы-Марина сокращен до 16 лет, и он может рассчитывать на скорое досрочное освобождение. По совету адвоката Лима-Марин решил не обжаловать обвинение и через восемь лет вышел на свободу.

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Мужчина нашел работу, освоил профессию стекольщика, женился, завел детей и купил дом. Так продолжалось до 2014 года, когда бывший прокурор попытался отыскать заключенного в тюремной базе данных и узнал о его отсутствии. Через короткое время Лима-Марина арестовали и вернули в тюрьму.

«Требовать, чтобы Лима-Марин отбыл остаток своего тюремного заключения после всех этих лет, было бы драконовским наказанием», — заявил судья, рассматривавший его жалобу.

17 мая имя заключенного проверили при помощи информационной системы уголовного правосудия и выяснили, что его разыскивает Иммиграционная и таможенная полиция. Оказалось, что в 2000 году Лима-Марина, попавшего в США в возрасте двух лет вместе с родителями, сбежавшими с Кубы, постановили депортировать на родину. Мужчину снова задержали, и теперь он ожидает высылки из страны.

В 2016 году сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса по ошибке отпустила на свободу обвиняемого в убийстве.