Немецкому журналисту разрешили называть ультраправого политика нацистской шлюхой

Одну из руководителей ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель можно называть нацистской шлюхой. Такое решение принял суд Гамбурга, о нем сообщает The Local.

«Ну ладно, политкорректность осталась в прошлом. Давайте будем некорректны! Вот и нацистская шлюха», — так комик Кристиан Эринг описывал партийный съезд АдГ, в котором принимала участие Вайдель.

Та подала в суд, однако тот ее доводам не внял, сославшись на то, что сатира, пусть и чрезмерная, по немецким законам разрешена.

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«Во широких кругах немецкого общества АдГ расценивается как правая или ультраправая партия», — объяснил суд правомерность использования прилагательного «нацистская». Что касается слова «шлюха», то оно использовалось, потому что описывалась женщина, и из содержания сатирического сообщения было понятно, что эта характеристика не соответствует действительности.

Кроме того, в решении отмечалось, что политикам нужно быть готовым к тому, что их будут высмеивать, и порой очень жестко.

31 марта другой немецкий комик, Ян Беерман, оскорбил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана: тогда суд тоже счел, что сказанное им — сатира, и потому он наказанию не подлежит.