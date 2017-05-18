Преследующая мужчину свирепая выдра рассмешила соцсети

Видео: Rory MacPherson / Facebook

Рори МакФерсон (Rory MacPherson) из Шотландии заметил на дороге выдру и решил снять ее поближе на камеру. Животное повело себя непредсказуемо: начало преследовать мужчину и кусать его за обувь. Зверек успокоился, только когда загнал его в автомобиль. Агрессивная реакция выдры насмешила пользователей Facebook, где МакФерсон опубликовал видео.

«Видел дикую выдру сегодня... Я больше не уверен, что мне нравится выдры!» — прокомментировал ролик его автор.

Пост шотландца приобрел вирусный эффект. За два дня его посмотрели больше 400 тысяч просмотров, оно набрало свыше трех тысяч репостов и более тысячи комментариев.

Люди в шутку сочувствовали атакованному герою. «Думал они безмятежные и застенчивые существа? Ха!» — написал один из пользователей. Некоторым показалось, что выдра всерьез намеревалась съесть МакФерсона, а одна из пользовательниц отметила, что зверек поразительно похож на ее мужа.