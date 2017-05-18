Плотницкий задумался о создании нового СНГ

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий предложил сформировать Союз Непризнанных Государств (СНГ). По его мнению, которое приводит агентство «Новороссия», это поможет решить экономические и политические проблемы подобных территориальных образований.

«Может быть, имеет смысл подумать о других вопросах, о создании своего СНГ — Союза Непризнанных Государств? Ведь если мы живем по одному — да, нам очень сложно, но если нас не признали кто-то и почему-то, что мешает нам признать друг друга, объединиться и решать свои и экономические, и политические, если это получается, вопросы?» — сказал Плотницкий.

Он добавил: «Наши народы дали нам право на это. Так почему мы не хотим или не можем его использовать?» По словам Плотницкого, в непризнанных республиках, таких как ЛНР, ДНР, Абхазия и Южная Осетия, живут, работают и процветают. «Ну не хотят нас признавать, разве у нас на этом жизнь закончилась? (...) Давайте, возможно, сделаем один простой принцип — объединим наши усилия», — заключил глава ЛНР.

Ранее в мае Плотницкий заявил, что «если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении [под ее контроль Луганска и Донецка] не может быть речи». «Наши жители на референдуме сказали: "Мы — русский мир". И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно», — добавил он.

Луганская и Донецкая народные республики были образованы весной 2014 года на волне протестов, прокатившихся в ряде городов Украины после госпереворота. Для подавления этих выступлений Киев начал силовую операцию, которая продолжается до сих пор. Независимость ДНР и ЛНР признала Южная Осетия.