Плотницкий заявил о признании Украиной независимости ДНР и ЛНР

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что транспортная блокада Донбасса является признанием Украиной независимости ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он сказал в интервью журналистам, видео выступления доступно на YouTube.

«Эти решения, которые президент Украины Петр Порошенко принял под давлением бандитов, для нас не явились чем-то новым. Наоборот, этот поступок мы расцениваем как признание независимости двух республик. Потому что история не знает, чтобы внутри одной страны проводилась блокада против своего же населения», — заявил Плотницкий.

Он добавил, что, подписав указ о транспортной блокаде Донбасса, Порошенко фактически объявил об отказе от жителей ДНР и ЛНР.

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17 марта глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил, что республика с 1 марта прекратила поставки на подконтрольную Киеву территорию угля и металла. Потери Украины он оценил в три миллиарда долларов.

Двумя днями ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил предложенную Порошенко полную грузовую транспортную блокаду территорий Донбасса, не находящихся под управлением Киева. Данное решение останется в силе до тех пор, пока предприятия ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

1 марта власти Донецкой и Луганской народных республик ввели на этих предприятиях внешнее управление как ответную меру на торговую блокаду, организованную в конце января украинскими националистами.