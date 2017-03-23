Захарченко заявил о полном прекращении поставок Киеву угля и металла

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) с 1 марта полностью прекратила поставки угля и металла на подконтрольную Киеву территорию. Как сообщает в среду, 22 марта, РИА Новости, об этом глава ДНР Александр Захарченко заявил в ходе прямой линии с жителями той части Донбасса, которая находится под руководством прокиевских властей.

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«С 1 числа ни один вагон на территорию Украины не идет. Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать (Киеву) — ни уголь, ни металл, ни известняк», — подчеркнул он.

Ранее Захарченко оценил потери Украины от блокады Донбасса в три миллиарда долларов.

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15 марта Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) одобрил предложенную украинским президентом Петром Порошенко полную грузовую транспортную блокаду территорий Донбасса, не находящихся под управлением Киева. Данное решение останется в силе до тех пор, пока предприятия ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

1 марта власти Донецкой и Луганской народных республик ввели на этих предприятиях внешнее управление как ответную меру на торговую блокаду, организованную в конце января украинскими националистами.