Захарченко оценил потери Украины от блокады Донбасса в три миллиарда долларов

Украина уже потеряла из-за блокады Донбасса более трех миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, передает РИА Новости.

«В последнее время на Украине стало модно, своего рода традицией подсчитывать убытки от этой блокады. Разные независимые эксперты оценивают на сегодня потери экономики Украины более трех миллиардов долларов, и это далеко не предел», — сказал Захарченко на заседании комитета «Россия — Донбасс» в Ялте. Лидер ДНР был приглашен в Крым на торжества по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией.

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Днем ранее исполняющий обязанности официального представителя Госдепа США Марк Тонер сообщил о позиции Вашингтона по поводу транспортной блокады Донбасса. По словам дипломата, существующие ограничения в торговле чреваты серьезными последствиями для минских соглашений.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины по инициативе президента страны Петра Порошенко постановил прекратить грузовое сообщение между подконтрольными Киеву территориями и самопровозглашенными республиками Донбасса. Тем самым украинские власти фактически поддержали националистов, которые ведут блокаду региона с конца января. Из-за приостановления поставок угля из Донбасса Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.