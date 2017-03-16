Ахметов полностью потерял контроль над своими активами в ДНР и ЛНР

Финансово-промышленная группа СКМ, основным акционером которой является Ринат Ахметов, сообщила о полной потере контроля на активами, расположенными на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте СКМ.

Среди предприятий названы Енакиевский металлургический завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, Харцызский трубный завод, Комсомольское рудоуправление, «Краснодонуголь», «Донецккокс», «Енакиевский Коксохимпром», «ДТЭК Востокэнерго» и ряд других.

«Мы вынуждены принять решение о прекращении своей деятельности во временно неконтролируемых украинскими властями отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении СКМ.

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В четверг, 16 марта, глава ДНР Александр Захарченко заявил, что самопровозглашенная республика не планирует восстанавливать торговые отношения с Украиной.

Днем ранее Киев начал полную транспортную блокаду Донбасса, тем самым фактически поддержав действия радикалов, которые с января перекрыли пути поставок угля из региона.

1 марта власти республик Донбасса ввели внешнее управление на украинских предприятиях, расположенных на их территории. Лидеры ДНР и ЛНР выступили с заявлением, что эта мера принята в ответ на торговую блокаду региона.