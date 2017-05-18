Профессиональные дегустаторы смога появились в Китае

Центр контроля за состоянием окружающей среды в китайской провинции Хэбэй привлек к работе новых специалистов, которых назвали дегустаторами смога. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала CGTN.

В мониторинговом центре работают несколько таких дегустаторов, которые прошли специальное обучение и получили лицензию от местных властей. По данным телеканала, они анализируют образцы воздуха, собранные в разных районах страны. В их задачу входит определение источника и степени загрязнения атмосферы.

8 января сообщалось, что китайские власти приняли решение о создании экологической полиции, призванной бороться с загрязнением воздуха. В обязанности сотрудников данной структуры входит отслеживание случаев несанкционированного поджога мусора, древесины, а также других биоматериалов.

В последние годы экологическая ситуация в Китае резко обострилась. Из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу города периодически накрывает смог. Так, 4 мая уровень содержания вредных частиц в воздухе на севере Китая и в столице страны Пекине превысил норму в 20 раз.