В Ura.ru пришли с обыском

Сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями пришли с обыском в редакцию уральского интернет-издания Ura.ru. Об этом в четверг, 18 мая, сообщается на сайте ресурса.

Обыск проводится в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении корреспондента издания Юлии Литвиненко. Силовики изучили записи Литвиненко, изъяли жесткий диск из ее компьютера и готовятся забрать компьютер главного редактора издания Ивана Некрасова.

Редакция отмечает, что дело в отношении Литвиненко инициировал бывший генпрокурор России Юрий Скуратов по материалам статьи, в которой он обвинялся в злоупотреблениях.

«Наш журналист летом еще писал текст о том, что Скуратов пытается осуществить рейдерский захват одного из заводов в Свердловской области, "Вентпрома". Скуратов обвинил журналиста в клевете, было возбуждено уголовное дело, оно до сих пор расследуется», — пояснила Национальной службе новостей (НСН) начальник новостного отдела Ura.ru. Алена Полозова.

Скуратов заявил НСН, что удивлен фактом обысков в редакции уральского СМИ.

