Предсказаны первые жертвы повышения уровня моря

Американские ученые спрогнозировали, что к 2050 году уровень моря вблизи большинства прибрежных территорий повысится на 10-20 сантиметров, а частота наводнений увеличится в два раза. Эксперты перечислили регионы планеты, которые сильнее других пострадают от данного природного явления. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Повышение уровня моря приведет к тому, что в большинстве экваториальных и тропических прибрежных зон частота возникновения наводнений в среднем вырастет в два раза. Хуже всего ситуация складывается для таких городов, как, например, Мумбаи, Кочин (Индия) и Абиджан (Кот-д’Ивуар), где для этого достаточно повышения уровня моря всего на пять сантиметров.

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Неблагоприятный прогноз сохраняется, в частности, и для таких городов, как Ванкувер (Канада), Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес (США), а также атлантического побережья Европы.

К подобным выводам специалисты пришли, применив теорию экстремальных значений к имеющимся данным по темпам повышения уровня моря и наводнениям в различных регионах планеты.