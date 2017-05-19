Один человек погиб в результате обрушения дома в Сочи

Тело одного погибшего обнаружено на месте обрушения частного дома в центре Сочи, один пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в здании находилось два человека — 50-летняя женщина и мужчина 1992 года рождения. В ходе разбора завалов спасателями был обнаружен молодой человек, которого доставили в больницу. Также было обнаружено тело погибшей женщины.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю указывает, что сообщение о хлопке в центральном районе Сочи поступило на пульт дежурного вечером пятницы. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло обрушение одноэтажного частного дома без горения.

РИА Новости сообщает, что, по данным «Сочигоргаза», дом не был газифицирован.