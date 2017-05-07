Пять человек пострадали при взрыве бытового газа под Калининградом

При взрыве бытового газа в населенном пункте Веселовка под Калининградом пострадали пять человек. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает РИА Новости.

Взрыв газо-воздушной смеси произошел на первом этаже 12-квартирного жилого дома, в котором проживает 31 человек. В результате были частично разрушены две квартиры.

После взрыва сообщалось, что пострадали четыре человека, в том числе три ребенка. Затем под завалами нашли еще одного ребенка, уточняет ТАСС.

Пострадавшие при взрыве дети находятся в тяжелом состоянии. Они были направлены в лечебные учреждения Калининграда.

ГУ МЧС по Калининградской области сообщает, что на месте происшествия работают 29 спасателей и девять единиц техники.

В апреле в результате взрыва бытового газа в Таганроге погибли два человека.