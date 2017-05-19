На Эльбрусе нашли заблудившихся альпинистов

Спасатели нашли курских туристов, заблудившихся на склоне горы Эльбрус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемира Берова.

«В 13:02 мск спасатели обнаружили альпинистов, все они живы и здоровы, запросили о помощи, так как на Эльбрусе ухудшились погодные условия. Сейчас они вместе со спасателями спускаются вниз», — сообщил Беров.

Ранее сообщалось, что альпинисты заблудились на высоте 4100 метров над уровнем моря. Сообщение об их пропаже поступило в 09:50 мск, сообщает телеканал «360».

В поисках туристов участвовали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. В операции были задействованы четыре спасателя и две единицы техники.

В конце апреля двое туристов сорвались при восхождении на Эльбрус. Спасатели искали их несколько часов. Мужчина погиб при падении, а женщина получила тяжелые ранения. Ее экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось.