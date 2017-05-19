В ЦДК состоялась премьера документального фильма о картинах для незрячих

В московском Центре документального кино (ЦДК) прошла премьера фильма «Представь себе». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Лента рассказывает о процессе создания первой в России выставки тактильных картин для незрячих и слабовидящих людей «Видеть невидимое», которая стала совместным проектом Пушкинского музея и Сбербанка.

Авторами картины выступили кинодокументалисты Катерина Гордеева и Николай Ковальков.

Фильм «Представь себе» и экспозиция «Видеть невидимое» будут показаны в ЦДК с 19 по 25 мая (кроме 23 мая). Также увидеть ленту можно будет на YouTube-канале Сбербанка, где она будет доступна в двух вариантах: обычной и адаптированной для незрячих и слабовидящих людей с помощью тифлокомментариев.

Экспонаты выставки были выполнены рельефной печатью. Среди них оказались тактильные полотна, повторяющие шесть произведений из собрания ГМИИ, а именно картины «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо, «Мадонна с Младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо и «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена.