В Подмосковье с начала сезона зафиксировано около 1,5 тысячи укусов клещей

В Московской области с начала сезона 2017 года выявлено 1 476 случаев присасывания клещей, в том числе в 455 случаях пострадали дети. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что инциденты произошли на территории 53 муниципальных образований. На сайте управления уточняется, что это данные за 18 мая.

За аналогичный период прошлого года в Подмосковье было зарегистрировано 2348 случаев укусов клещей, в том числе пострадали 685 детей.

По состоянию на 18 мая случаев заболевания клещевым энцефалитом в регионе не зафиксировано.

Из-за холодной весны сезон активности паразитов в этом году начался позже, отмечает сетевое издание m24.ru.