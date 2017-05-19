Ялтинцев напугали атакующие домашних питомцев агрессивные куницы

Жители Ялты рассказали о появлении в городе куниц, которые ведут себя крайне агрессивно. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает «5 канал».

По информации телеканала, хищники бросаются на домашних питомцев при свете дня. Горожане отмечают, что диких животных не останавливают даже удары вилами.

Агрессивные лесные обитатели нападают на кур, кошек, собак и грызут найденные во дворах детские игрушки. Местные жители говорят, что они беспокоятся о безопасности детей, поэтому не отпускают их гулять без присмотра. С чем связана активность куниц, неизвестно.

Днем ранее сообщалось о жалобах жителей Симферополя на ежей. По словам горожан, животные неадекватно реагируют на людей: не убегают, как обычно, а с шипением приближаются. Специалисты связывают рост популяции ежей с большим количеством мусорных свалок на территории города.

«Свалки — это места, которые привлекают насекомых и, как следствие, насекомоядных, к которым относятся и ежи», — пояснил старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Кучеренко.