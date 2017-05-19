МСП Банк понизил ставки по инвесткредитам на 0,5 процентных пункта

МСП Банк снизил ставки по кредитным продуктам «Инвестиционный кредит» и «Инвестиционный проект» на 0,5 процентных пункта до уровня 9,1 процента годовых для среднего бизнеса и 10,1 процента — для малого (ранее ставки составляли 9,6 и 10,6 процента соответственно). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Средства по данным продуктам предоставляются по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа 6,5»), реализуемой акционерным обществом «Корпорация «МСП» совместно с Банком России.

«Основной целью МСП Банка, дочернего банка федеральной "Корпорации МСП", является финансовая поддержка субъектов МСП, в том числе увеличение доли малого и среднего бизнеса в российской экономике, а также развитие рынка предпринимательства. В сложившейся экономической ситуации выполнение данной цели невозможно без инвестиционного кредитования, подразумевающего приобретение или модернизацию оборудования, а также запуск новых проектов в появившихся на рынке нишах. Поэтому МСП Банк пошел на сокращение собственной маржи и дополнительно снизил ставки по "Программе 6,5" для инвестиционных кредитов еще на 0,5 пункта», — прокомментировал председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.

МСП Банк был создан в 1999 году, 100 процентов его акций принадлежит «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства». По состоянию на 1 мая 2017 года уставный капитал МСП Банка составил 19,24 миллиарда рублей, работающие активы — 119,35 миллиарда.