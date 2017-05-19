Британец высыпал на мост 15 тысяч монет и показал реакцию прохожих

Житель Лондона Джамал Макмюрран (Jamahl McMurran) организовал в Twitter трансляцию необычного эксперимента: вместе с фотографом Ланой Месик (Lana Mesic) он рассыпал на мостовой 15 тысяч монет и понаблюдал за реакцией прохожих. Об этом сообщает Mashable.

Месик не могла придумать, что сделать с монетами, которые остались у нее после арт-проекта. Поэтому они с Макмюрраном решили в реальном времени рассказать, какие чувства у людей вызывает такая находка.

Мост было видно из окна квартиры Макмюррана, поэтому организаторы затеи могли следить за происходящим.

Горой монет сразу заинтересовались дети. Одна компания начала играть с ними, а другая — собирать их. Некоторые просто фотографировались на фоне находки, а один прохожий даже положил на гору свой зонт ради композиции.

Среди них отличился мужчина, который решил устроить дождь из мелочи.

Эксперимент закончился тем, что два парня пришли с пакетом и лопатой и унесли с собой все богатство.