Наехавшему на пешеходов в Нью-Йорке водителю предъявлено обвинение

Ричарду Рохасу, который совершил наезд на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке 18 мая, предъявлены обвинения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление департамента городской полиции.

Подозреваемому инкриминируется 20 эпизодов покушений на убийство при отягчающих обстоятельствах.

Мужчина на красной Honda въехал в толпу пешеходов на пересечении 45-й улицы и Бродвея. Очевидцы заявили, что водитель действовал намеренно. По их словам, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов. В результате погибла 18-летняя девушка, еще 22 человека получили травмы.

Водителя удалось задержать по горячим следам. Им оказался 26-летний бывший американский военнослужащий. При допросе он пояснил стражам порядка, что «слышал голоса» и ждал, что умрет. Он также признался, что незадолго до происшествия употреблял наркотики.

Рохас уже попадал в поле зрения полиции. В 2008 и 2015 годах его арестовывали за вождение в нетрезвом виде. Несколько дней назад он был задержан после того, как угрожал нотариусу ножом, заявив, что тот украл его личность.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти не считают случившееся терактом.