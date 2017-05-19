Китайский бизнесмен в 21-й раз попытается поступить в университет

Китайский бизнесмен Лян Ши (Liang Shi) в июне в 21-й раз будет сдавать вступительные экзамены в университет. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает The South China Morning Post.

«Без опыта учебы в институте жизнь неполноценна», — приводит газета слова 50-летнего предпринимателя.

Как отмечает издание, в КНР Лян Ши прозвали «самым сумасшедшим абитуриентом». В настоящее время он с утра до вечера готовится к экзаменам, которые пройдут с 7 по 9 июня.

В первый раз мужчина попробовал поступить в высшее учебное заведение в 1983 году, однако не набрал необходимые для зачисления баллы. Сообщается, что сын бизнесмена уже получил высшее образование.

В 2016-м Лян Ши набрал 453 балла из 750 необходимых для поступления. В этом году вступительные экзамены в вузы будут сдавать около девяти миллионов абитуриентов.

В 2001 году власти страны сняли возрастной ценз на поступление в университет. До этого момента в высшее учебное заведение можно было поступать только до 25 лет.