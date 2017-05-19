По делу о секс-скандале в петербургском детдоме задержали фотографа

Следователи задержали подозреваемого по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними воспитанниками петербургского детдома. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР).

«В Астрахани задержан мужчина 1963 года рождения, работающий фотографом, который доставлен в Санкт-Петербург. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, в 2005 году подследственный неоднократно насиловал мальчика.

Ранее в апреле РЕН ТВ сообщал, что следователи возбудили восемь уголовных дел по факту изнасилований воспитанников в детдоме Санкт-Петербурга. По данным городского управления СКР, среди подозреваемых оказались заместитель директора детдома, два его выпускника, директор школы при воспитательном учреждении и родственник одного из сотрудников.

Группа злоумышленников с 2005 по 2010 годы систематически издевалась над четырьмя мальчиками 1991-1995 годов рождения. Среди задержанных два выпускника детдома, родственник сотрудника учреждения и директор приютской школы.