Американский студент использовал для презентации кадр из порнофильма

Учащийся университета Сейнт Эдуардс в американском штате Техас включил в свою презентацию по предмету «риторика и композиция» кадр из порнографического фильма. Об этом пишет BuzzFeed.

Джошуа Робинсон Левайн (Joshua Robinson Levine) написал эссе о трубопроводе Dakota Access. Американец выбрал в качестве темы своего проекта строительство нефтепровода, которое вызвало протесты среди местного населения, уверенного в негативном воздействии сооружения на окружающую среду. Также учащийся осветил вопрос коренных американцев, желающих остановить строительство и уничтожение их священных земель, которые располагаются на пути проекта.

На основании своего эссе Левайн составил краткую презентацию с основными тезисами. Студент включил в один из слайдов распространившийся в сети кадр из порнофильма. На изображении написано: It's so f***ing big («он такой большой, черт возьми»). В подписи к кадру американец объяснил, что именно такими являются риски негативного воздействия строительства Dakota Access на культуру и окружающую среду.

Строительство нефтепровода Dakota Access, который должен связать штаты Северная Дакота и Иллинойс, вызывало протесты общественности. Сотни активистов на протяжении нескольких месяцев устраивали пикеты, доказывая, что проект приведет к осквернению священных земель индейцев, а также плохо скажется на качестве питьевой воды в Северной Дакоте. Власти пообещали пересмотреть маршрут прокладки трубопровода.