Путин наградил Расторгуева грамотой за вклад в культуру

Президент России Владимир Путин распорядился наградить почетной грамотой лидера музыкальной группы «Любэ» Николая Расторгуева. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу, 19 мая, на портале правовой информации.

«За заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий наградить почетной грамотой Расторгуева Николая», — говорится в тексте документа.

В феврале певец отметил 60-летние. Президент, поздравляя его с юбилеем, отметил, что творчество Расторгуева находит живой отклик в сердцах миллионов поклонников. «И, конечно, глубокого уважения заслуживает ваша активная гражданская позиция, большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив», — отмечалось в поздравительной телеграмме.

Группа «Любэ» создана в 1989 году, Расторгуев является ее бессменным лидером и солистом. Путин называл «Любэ» любимой музыкальной группой. В 2002-м он посетил концерт музыкантов и пригласил их к себе на чай. С 2012 года Расторгуев является доверенным лицом президента.