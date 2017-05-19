На Ставрополье возбудили дело после получения ребенком ожога от выпитого сока

В Ставропольском крае после отравления малолетней девочки соком возбудили уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Назначена судебно-химическая экспертиза для выявления состава жидкости, устанавливаются обстоятельства ее приобретения.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 15 мая, в городе Буденовске четырехлетняя девочка получила химический ожог ротовой полости после того, как выпила сок, который был куплен в одном из продуктовых магазинов. После этого напиток попробовали ее дедушка и владелец торговой точки, в которой он был приобретен, и получили аналогичные повреждения. Ребенок был госпитализирован.

По данным kp.ru, владелец магазина приобрел партию сока на оптовой базе. С данным поставщиком он работал уже несколько лет. Отмечается, что из указанной партии было реализовано 280 упаковок сока, однако жалоб на них не поступало.