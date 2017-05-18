На Ставрополье четырехлетняя девочка получила химический ожог из-за сока

В Буденновске (Ставропольский край) начата доследственная проверка по факту получения четырехлетней девочкой ожога после употребления сока. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, днем в понедельник, 15 мая, дедушка с внучкой купили в одном из продуктовых магазинов города фруктовый сок. Девочка выпила его, при этом получив химический ожог ротовой полости. После этого напиток попробовали ее дедушка и владелец магазина, в котором он был приобретен, и получили аналогичные повреждения. Ребенок был госпитализирован.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В апреле в Екатеринбурге воспитанник детского сада попал в больницу после того, как выпил дезинфицирующее средство, по ошибке предложенное ему воспитателем вместо воды. Средство «ДЭО-хлор» в чайник налила няня, чтобы почистить его. Пострадавший был доставлен в детскую больницу, где ему промыли желудок. Предварительный диагноз, поставленный мальчику, — ожог гортани и полости рта, под вопросом ожог пищевода.