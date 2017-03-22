Американка умерла после чашки купленного у китайцев травяного чая

Жительница американского города Сан-Франциско умерла, выпив купленного в китайском магазине травяного чая с борцом. Об этом сообщает CNN.

Неназванная женщина (телеканал уточняет, что ей было больше 50 лет) после употребления чая почувствовала слабость и перебои сердечного ритма. Ее госпитализировали, однако врачам не удалось спасти пострадавшую. Стражи порядка выяснили, что она купила смертоносную смесь в китайском квартале, в магазине, принадлежащим компании Sun Wing Wo.

Ранее от купленного в том же магазине чая пострадал мужчина — он отравился, однако выжил и был отпущен из больницы 12 марта.

Эксперты установили, что в обоих случаях в травяных смесях содержался борец (также известен под названием «аконит»). Работники фитосанитарной службы изъяли чаи с ядовитым растением, эксперты установят, как оно попало в травяные смеси.

Корни борца после специальной обработки используются в традиционной китайской медицине, однако употребление необработанных стеблей смертельно опасно. Противоядия от борца не существует.