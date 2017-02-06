Семь жителей Екатеринбурга отравились после похода в суши-ресторан

В Екатеринбурге семь человек госпитализированы с острой кишечной инфекцией после посещения ресторана «Студия суши». Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Все отравившиеся обратились к медикам с 1 по 5 февраля. Детей среди заболевших нет.
Руководителю компании выдано предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий, назначена дезинфекция. Работа ресторана с 4 февраля временно приостановлена.
Роспотребнадзор проводит расследование инцидента, в рамках которого взяты пробы пищи, смывов и материала от сотрудников.