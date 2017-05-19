Онлайн-кинотеатр Tvzavr запустил цикл программ «Каннские дневники»

В онлайн-кинотеатре Tvzavr стартовал цикл программ «Каннские дневники», посвященный Каннскому кинофестивалю. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первая передача появилась на Tvzavr 19 мая, на следующий день выпуск будет показан в эфире канала «Че».

Контент был подготовлен сервисом совместно с кинодистрибьютером и ведущим Сэмом Клебановым.

«Каннские дневники» позволят зрителю «побывать» на одном из важнейших киносмотров планеты, который ежегодно собирает на французском побережье более 30 тысяч гостей.

Передача будет состоять из пяти выпусков по 12-15 минут, а также итогового эпизода, хронометраж которого расширится до 25-30 минут.

Tvzavr — первый онлайн-кинотеатр на российском рынке, который начал производить контент для телеканалов.