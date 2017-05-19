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Rambler&Co приобрела Eagle Platform

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Rambler&Co приобрела мажоритарную долю в российской платформе для управления и монетизации видеоконтента Eagle Platform (ООО «Далтон Медиа»). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Rambler&Co.

Основатель и гендиректор «Далтон Медиа» Анатолий Воронцов уточнил, что остается совладельцем компании.

«Видео-направление было и остается одним из стратегически приоритетных направлений Rambler&Co. Приобретение собственной технологии и видео-платформы отлично вписывается в инвестиционную стратегию Rambler&Co по развитию приоритетных направлений», — отметил инвестиционный директор Rambler&Co Арсений Громов.

«Далтон Медиа» создана в 2008 году. На основе собственной облачной платформы компания вывела на рынок два продукта: интернет-проект «ЯTV» (b2c-сервис прямых трансляций, российский аналог Livestream.com) и видеоплатформу для корпоративных клиентов Eagle Platform. В 2013 году «ЯTV» был закрыт. Сейчас Eagle Platform используется порталом «Рамблер», «Живым Журналом», изданиями «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша», «Чемпионат».

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