80 машин националистов поехали к дому Порошенко в его отсутствие

В субботу, 20 мая, на Украине состоялся автопробег под названием «Порошенко, подпиши амнистию». Его устроили такие националистические организации, как С14, «Правый сектор» (запрещен в России), партии «Национальный корпус» и «Свобода», передает «Интерфакс-Украина».

По словам корреспондента агентства, днем около 80 автомобилей с национальной символикой и партийными флагами направились из Киева в поселок Козин (Киевская область) к дому главы государства. Всего в автопробеге приняли участие порядка 200 человек.

У ворот дома прошел небольшой митинг, на нем озвучивалось требование подписать принятый Верховной Радой в декабре 2016 года закон, предусматривающий амнистию для участников силовой операции в Донбассе. Демонстранты также передали соответствующее письмо на имя президента.

Собравшиеся раздавали наклейки с напечатанными требованиями и зажгли несколько дымовых шашек и файеров, однако потушили их в течение минуты.

Правопорядок на территории у дома главы государства обеспечивают около сотни сотрудников правоохранительных органов. Акция прошла спокойно.

В то же время сам Петр Порошенко в субботу находился в Германии на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, переговоры продолжались более двух с половиной часов. Президент уже отбыл на родину.



