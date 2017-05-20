Москва обзавелась собственной кинокомиссией

В Российском павильоне на Каннском фестивале прошла презентация Кинокомиссии Москвы. Об этом в субботу, 20 мая, передает корреспондент «Ленты.ру» из Канн.

Заместитель главы Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, гендиректор Роскино Екатерина Мцитуридзе и продюсер Игорь Угольников рассказали о проекте, призванном популяризировать Москву как съемочную локацию и привлечь в город российских и зарубежных кинематографистов.

«Используя опыт мировых мегаполисов, мы создали Кинокомиссию — структуру, действующую по прозрачным правилам. Ее возглавил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников, что придает организации особый статус. Кинокомиссия будет помогать снимать кино под ключ, предоставляя весь объем услуг, начиная с получения виз для иностранных съемочных групп, заканчивая разрешениями на съемки, согласованием локаций, перекрытием городских пространств и привлечением массовки. При этом мы предлагаем и гарантируем минимальные цены», — рассказал о задачах новой организации Владимир Филиппов.

Организация создается при правительстве Москвы, на базе Департамента культуры города Москвы и Московского кино — учреждения, которое курирует развитие городских кинотеатров и различные кинопроекты в городе. Кинокомиссия будет рассматривать заявки и оказывать консультационное и организационное содействие, а также предоставлять информацию о съемочных локациях и продакшн-компаниях, которые смогут оказать помощь в организации киносъемок в Москве. Ранее для получения разрешение на съемки кино в городе требовалось пройти более 30 инстанций.

Организатором Российского павильона на Каннском фестивале является официально представляющая российское кино за рубежом компания Роскино. Партнером Роскино выступает ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии».

Также ведет свою работу объединенный стенд Roskino — Russian Cinema Worldwide на международном кинорынке Marche du Film, который проходит в дни Каннского фестиваля. На нем в 2017 году представлено более 45 производственных и прокатных компаний, включая Art Pictures Studio, Central Partnership, Russian World Vision, Indie Vision, Mirsand Ltd., Wizart, Planeta Inform, All Media, Mars Media, Amedia Production, Mosfilm.