Актриса разделась в знак протеста против полигона отходов под Брянском

Актриса Надежда Нечаева разделась и записала видеобращение к жителям Брянской области, в котором она призвала срочно остановить строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО) рядом с Карачевым. Данную запись уроженка этого города направила в средства массовой информации, передают «Брянские новости».

На протяжении всего ролика она прикрывает грудь руками, в полный рост ее не показывают.

По словам 54-летней актрисы, которая решила донести «голую правду», свалка в двух километрах от Карачева представляет опасность для всех его жителей: «Не спасется никто». Она также выразила недовольство теми горожанами, которые не поддерживают протестные акции. «Вы думаете о здоровье своих детей, о своем будущем и не приходите протестовать против полигона, на дне которого я стою», — сказала Нечаева с иронией.

Она призвала неравнодушных выйти на митинг 25 мая.

Видео: Максим Гуркин / ВКонтакте

На сайте chahge.org размещена петиция «Мы против полигона ТБО в городе Карачев». В обращении, адресованном министру природных ресурсов Сергею Донскому и президенту Владимиру Путину, говорится, что свалка открывается в лесу, в одном километре от Святого источника, вокруг находятся пять населенных пунктов. «Это будет массовое истребление всего живого, отравление воды и экологии в целом», — отмечается в тексте петиции, которую подписали порядка 600 человек.

Издание «Брянская улица» пишет, что разрешение на строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов было получено в 2002 году. Проект прошел две экспертизы. На его реализацию из федерального бюджета было выделено около 28 миллионов рублей. Активные протесты против строительства объекта начались в 2016-м, введение полигона в эксплуатацию в итоге отложили. Однако в мае 2017-го активистам стало известно, что его откроют этим летом.

Надежда Нечаева снималась в нескольких сериалах: «Там, где ты», «Мент в законе 8», «Сваха».