Модель Джессика Харт разделась до нижнего белья

Немецкая компания Triumph представила новую коллекцию нижнего белья под названием Amourette. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 апреля. Лицом линейки стала австралийская топ-модель Джессика Харт.

Вдохновением для дизайнеров послужила атмосфера Калифорнии. Одна из моделей в линейке — бюстгальтер Amourette 300 из эластичного кружева. Кроме того, в коллекции представлены бюстгальтеры Spotlight с мягкими чашечками и каплевидным вырезом, а также WHPM с плотной чашечкой на косточках.

Фото: Triumph 1 /2

В середине апреля стало известно, что новым лицом марки станет американская актриса Лив Тайлер. Она примет участие в новой рекламной кампании и представит модели на сезон осень-зима. Подробности пока не разглашаются, однако известно, что кампания посвящена женской чувственности и уверенности в собственном теле.