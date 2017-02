Triumph предложил женщинам белье в духе «Ла-ла Лэнда»

Марка Triumph представила романтическую коллекцию нижнего белья ко дню святого Валентина. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Главная тема коллекции — голливудский гламур в духе фильма «Ла-ла Лэнд», белье выполнено в стилистике ар-деко.

Одна из моделей — боди Lovely Essence с вышивкой и подвеской-амулетом в виде красных-губ. Также в коллекции представлен бюстгальтер пуш-ап Sexy Angel Spotlight и ночная сорочка Romance Spotlight из шифона с вышивкой.

В середине января Triumph запустил рекламную кампанию под названием Find The One For Every You. Лицом марки стала 30-летняя австралийская топ-модель Джессика Харт. Главная цель кампании состоит в том, чтобы дать возможность всем женщинам вне зависимости от возраста, объема груди и даже комплекции – «найти свой идеал».

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» номинирован на Оскар в 13 категориях и получил премию главную награду Гильдии продюсеров США (Producers Guild Awards).