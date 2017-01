Triumph раздел модель для рекламы белья

Марка белья Triumph представила новую коллекцию нижнего белья и одежды для дома под названием Find The One For Every You. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Лицом марки стала 30-летняя австралийская топ-модель Джессика Харт. Главная цель кампании состоит в том, чтобы дать возможность всем женщинам вне зависимости от возраста, объема груди и даже комплекции – «найти свой идеал» из широкого многообразия моделей и линеек бренда.

Фото: Triumph 1 /5

Автором фотосессии — британский фотограф Ранкин. «Мы старались донести тот факт, что белье Triumph создано не только для "идеальной" женщины. Его может носить любая женщина – и при этом чувствовать себя уверенно. Для меня это очень интересный проект, который действительно отображает современную реальность», — сказал он.