Лив Тайлер покажет нижнее белье из коллекции Triumph

Американская актриса и модель Лив Тайлер стала лицом бренда нижнего белья Triumph. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает PRNewswire. Тайлер примет участие в новой рекламной кампании и представит модели на сезон осень-зима.

Подробности пока не разглашаются, однако известно, что кампания посвящена женской чувственности и уверенности в собственном теле. Представители марки назвали актрису «современной женщиной во всех смыслах этого слова» и выразили свою радость от возможности поработать с ней.

Предполагается, что первые снимки появятся осенью. Фотографом станет британец Джон Ранкин, который в разное время сотрудничал с журналами Harper's Bazaar, Arena и GQ, участвовал в рекламных кампаниях для Canon, Hugo Boss, Di Modolo, Nike, Nokia и других брендов.