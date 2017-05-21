Бывший шеф ЦРУ назвал Трампа «полезным идиотом» для Кремля

Бывший директор Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США Майкл Хэйден считает, что в Кремле рассматривают американского лидера Дональда Трампа как «полезного идиота». Такое мнение Хэйден высказал в интервью газете Bild, пишет Deutsche Welle.

«В ноябре, за несколько дней до выборов, я пытался понять странную симпатию Дональда Трампа по отношению к [президенту России] Владимиру Путину», — сказал Хэйден, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что шесть месяцев спустя с глубоким разочарованием вынужден констатировать, что определение «полезный идиот» до сих пор является весьма подходящим для хозяина Белого дома.

По словам генерала, увольнение директора ФБР Джеймса Коми и исполняющей обязанности генпрокурора Салли Йейтс, открыто выступавших с других политических позиций, заставляет себя чувствовать «немного как в Никарагуа».

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Хэйден напомнил, что американские спецслужбы подозревают Россию в оказании влияния на ход избирательной кампании в США (Москва подобные утверждения неизменно опровергала — прим. «Ленты.ру»). С точки зрения бывшего шефа ЦРУ, Германии также следует опасаться российского вмешательства в выборы в бундестаг, которые пройдут 24 сентября.

Ранее в мае в своей статье, опубликованной в The Washington Post, Хэйден также написал, что Трамп для Москвы — «polezni durak». В 2016 году такую же характеристику Трампу дала бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

В политическом жаргоне «полезными идиотами» называли наивных граждан западных стран, симпатизировавших Советскому Союзу, который использовал их в своих целях. В настоящее время термин применяется в более широком значении, для описания человека, который является марионеткой, например, некой террористической группы или политического движения.

