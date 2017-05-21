Порошенко ретировался под крики «Брехло» и «Позор»

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Во время посещения президентом Украины Петром Порошенко историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» у него произошла перепалка с собравшимися. Спор возник, когда глава государства уже начал уходить, передает «Громадське радио».

Кто-то из толпы возмутился: «Как так, что в самом бедном государстве Европы богатый президент?!» От Порошенко также потребовали «придержать судей, чтобы не воровали». На это президент ответил, что сейчас для этого и проводится судебная реформа.

Украинский лидер также пытался ответить и на другие вопросы, но его начали перебивать. Президент прервал общение, решив ретироваться. Когда Порошенко с женой покидали территорию заповедника, вслед им неслись ругательства, крики «Ганьба!» («Позор!») и «Брехло!».

Президент посетил «Быковнянские могилы» 21 мая, в День памяти жертв политических репрессий, уточняет «Укринформ».