Президент Украины Петр Порошенко похвастался новой ракетой. Видео с испытанием вооружения опубликовано в субботу, 29 апреля, на официальной странице главы государства в Facebook.

«Поздравляю конструкторское бюро "Луч" с удачным этапом испытаний ракетного комплекса "Ольха". Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», — написал Порошенко.

Издание dni.ru отмечает, что дальность полета ракеты составляет 100 километров.

Испытания «Ольхи» прошли 25 апреля. По утверждениям разработчиков, новое оружие превосходит по характеристикам комплекс «Точка-У» российского производства и создается исключительно с использованием украинских комплектующих.

Ранее российские военные эксперты установили, что «Ольха» является очередным вариантом ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня «Смерч», разработанной в СССР в 70-80-х годах прошлого века.