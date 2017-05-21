Первый президент Удмуртии умер на лечении в Германии

Первый президент Удмуртии, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Александр Волков скончался 20 мая в возрасте 65 лет в Германии от болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламентария.

В немецкой клинике Волков проходил курс лечения.

Российское консульство занимается вопросом перевозки тела Волкова в Россию, где его планируется похоронить.

Александр Волков родился в 1951 году в Брянске, окончил Брянский строительный техникум по специальности «промышленное и гражданское строительство», а затем Пермский политехнический институт. С 1993 года возглавлял Совет министров Удмуртии. В 1995-м был избран председателем республиканского Госсовета.

Президентом Удмуртии Волков стал в 2000 году. В 2004 году его переизбрали на эту должность, а в 2009-м он был утвержден на очередной президентский срок решением президента России Дмитрия Медведева. В 2014 году Волков покинул пост в связи с истечением срока полномочий, и парламент направил его представлять регион в Совете Федерации.