Умер председатель заксобрания Калужской области Виктор Гриб

Председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Гриб умер в возрасте 56 лет. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу парламента региона.

Так объяснили, что он скончался 9 апреля. «Это произошло в Рязани, во время его отпуска. Предварительно, смерть наступила от сердечного приступа», — уточнили в пресс-службе.

Виктор Гриб был председателем заксобрания Калужской области с декабря 2016 года, до этого работал генеральным директором Калужского научно-исследовательского радиотехнического института, был главой Жуковского района и райсобрания.

Вечером 4 апреля стало известно о смерти члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова. В Следственном комитете России предварительно причиной назвали несчастный случай: следователи предполагали, что сенатор поскользнулся во время посещения одного из оздоровительных центров Санкт-Петербурга и при падении получил травму. Позднее в его пресс-службе сообщили, что, по заключению судмедэкспертизы, Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности.