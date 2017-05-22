Путин смягчил ограничения на оборот огнестрельного оружия

Президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ, ограничивающий оборот гражданского и служебного оружия на период проведения крупных футбольных турниров 2017 и 2018 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Послабления сделаны для частных охранных предприятий, инкассаторов, фельдъегерской службы, а также для стрелков-спортсменов.

В новой редакции во время Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года и во время чемпионата мира с 25 мая по 25 июля 2018 года из запрета исключены экспонирование и учет гражданского и служебного оружия. Разрешена также передача, транспортировка, использование, ввоз и вывоз из страны спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему для подготовки и участия в соревнованиях всероссийского и международного уровня по стрелковым видам спорта.

В то же время некоторые специалисты отмечают, что подавляющая часть длинноствольного оружия у стрелков-практиков (ружья и карабины) зарегистрировано не как спортивное, а как охотничье. Таким образом, введенные послабления могут оказаться бесполезными для большинства российских спортсменов в этих дисциплинах.

Указ президента от 9 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» предполагает усиление мер безопасности на территории субъектов, где расположены спортивные сооружения и объекты инфраструктуры, задействованные в чемпионатах. В частности, им введены ограничения на проведение митингов, ограничен проезд транспорта, запрещены полеты малой авиации и так далее. Кроме прочего, документ до внесения изменения предусматривал запрет на оборот гражданского и служебного оружия, за исключением хранения и изъятия.