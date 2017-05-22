Тысячи активистов вышли на улицы Будапешта в знак протеста против Орбана

Тысячи протестующих вышли на улицы Будапешта в знак протеста против поправок к закону о высшем образовании, инициированных президентом страны Виктором Орбаном. Видео с места событий публикует Ruptly. «Они хотят лишить наших детей возможности изучать умные вещи в хороших условиях. А мы позволяем им добиться своего», — заявил организатор протеста Адам Фекете.

В начале апреля был одобрен законопроект, согласно которому высшие учебные заведения, помимо отделения в Венгрии, должны иметь филиал в своей стране. По мнению демонстрантов, большинство из которых студенты и преподаватели университетов, законопроект представляет собой попытку ограничить право граждан на получение образования. В частности, нововведение может привести к закрытию Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного в 1991 году при поддержке американского экономиста и филантропа Джорджа Сороса.

У ЦЕУ есть отделение только в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал вуз и его основателя.