В Венгрии продолжились протесты из-за планов властей закрыть университет Сороса

В Будапеште продолжаются акции протеста из-за намерения властей закрыть Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), основанный в 1991 году при поддержке американского экономиста и филантропа Джорджа Сороса. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Парламент страны утвердил законопроект, согласно которому высшие заведения, помимо отделения в Венгрии, должны иметь отделение в своей стране. У ЦЕУ есть отделение только в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал как это высшее учебное заведение, так и его основателя. Венгерские националисты считают Сороса, выходца из страны, проводником интересов США.