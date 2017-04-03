В Будапеште прошла демонстрация в поддержку университета Сороса

В столице Венгрии Будапеште прошла акция протеста против законопроекта, который может привести к закрытию Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного в 1991 году при поддержке американского экономиста и филантропа Джорджа Сороса. В демонстрации приняли участие около десяти тысяч человек. Видео с места событий публикует Ruptly. Большинство активистов — студенты и преподаватели университета. По их мнению, готовящийся законопроект представляет собой попытку ограничить право граждан на получение образования, отмечает Deutsche Welle. В ближайшие дни в парламенте должно состояться голосование по законопроекту, согласно которому высшие заведения, помимо отделения в Венгрии, должны иметь отделение в своей стране. У ЦЕУ есть отделение только в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал как это высшее учебное заведение, так и его основателя.