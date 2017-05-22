Приговор избившей изобретателя Брувера сиделке вступил в силу

Вступил в силу приговор в отношении сиделки Месимбы Джеляловой, осужденной на три года колонии за издевательства над престарелым инвалидом, страдавшим болезнью Паркинсона. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В феврале Чеховский городской суд Московской области признал Джелялову виновной по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»). По данным следствия, 37-летняя уроженка Узбекистана в течение года издевалась над советским изобретателем, лауреатом Государственной премии Владимиром Брувером.

Джелялова систематически избивала 76-летнего инвалида, нанося удары по голове, шее и другим частям тела. Она лишь частично признала вину, объяснив свои действия низкой зарплатой.

Владимир Брувер — советский инженер, специалист по измерительной технике, долгое время работал на Магнитогорском металлургическом комбинате.