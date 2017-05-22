Определены убийцы строителей Стоунхенджа

Международный коллектив ученых определил возможных убийц строителей Стоунхенджа. По мнению авторов, ими могли быть люди, населявшие в древности территорию современных Нидерландов. Соответствующее исследование опубликовано в библиотеке электронных препринтов bioRxiv, кратко о нем сообщает издание The Guardian.

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав более миллиона фрагментов ДНК древних людей, живших в Европе между 4,7 и 1,2 тысячами лет до нашей эры, когда на континенте и близлежащих островах началось распространение культуры колоколовидных кубков. Появление артефактов данной культуры на материке и Британских островах происходило по-разному.

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На материковой части Европы, как показало исследование, распространение культуры колоколовидных кубков не было связано с массовой миграцией населения. Появление же культурных артефактов на Британских островах, в частности, современном графстве Уилтшир (Великобритания), где сегодня расположен Стоунхендж, происходило в условиях замещения коренного населения пришлым.

Проведенный учеными генетический анализ образцов ДНК людей, мигрировавших на территорию современного графства Уилтшир, показал, что они пришли с территории современных Нидерландов. ДНК строителей Стоунхенджа, отмечают исследователи, после этого практически исчезла из графства, что говорит о том, что коренные жители были вытеснены чужаками и, вероятно, истреблены ими.

Авторы отмечают, что для большей уверенности в этих выводах необходимы дальнейшие исследования, которые необходимо провести, используя большую выборку.

Наиболее тяжелые камни Стоунхенджа весят 30-40 тонн. В древности, как показали исследования археологов, основные конструкции монумента были перенесены в Уилтшир из Уэльса. Окончательно предназначение памятника до сих пор не известно, высказывается гипотеза, что монумент использовался в культовых и астрономических целях.